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Футбольна олімпійська збірна проведе два спаринги перед дебютними Іграми

УАФ оприлюднила графік підготовки команди до турніру у Франції.

Футбольна олімпійська збірна проведе два спаринги перед дебютними Іграми
Олімпійська збірна України
Фото: Анатолій Репін

Олімпійська збірна України з футболу перед дебютним в історії держави стартом на Іграх у Парижі проведе дві контрольні гри. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Українська асоціація футболу.

Підопічні Руслана Ротаня готуватимуться до турніру безпосередньо в країні його проведення - Франції. Туди команда вирушить із Києва 7 липня. Через тиждень олімпійці зіграють перший спаринг із Єгиптом. А 18 липня заключний іспит перед Олімпіадою "синьо-жовті" складатимуть проти Парагваю.

Остаточний склад збірної ще не оприлюднений, проте це станеться вже незабаром. Тренерський штаб обмежений у виборі, адже чимало закордонних клубів відмовилися відпускати своїх гравців. Натомість вдалося досягнути домовленості з українськими грандами - "Динамо" і "Шахтарем". 

Розпочнеться олімпійський футбольний турнір 24 липня. Україна грає в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. 

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