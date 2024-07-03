Футбольна олімпійська збірна проведе два спаринги перед дебютними Іграми

Олімпійська збірна України з футболу перед дебютним в історії держави стартом на Іграх у Парижі проведе дві контрольні гри. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Українська асоціація футболу.

Підопічні Руслана Ротаня готуватимуться до турніру безпосередньо в країні його проведення - Франції. Туди команда вирушить із Києва 7 липня. Через тиждень олімпійці зіграють перший спаринг із Єгиптом. А 18 липня заключний іспит перед Олімпіадою "синьо-жовті" складатимуть проти Парагваю.

Остаточний склад збірної ще не оприлюднений, проте це станеться вже незабаром. Тренерський штаб обмежений у виборі, адже чимало закордонних клубів відмовилися відпускати своїх гравців. Натомість вдалося досягнути домовленості з українськими грандами - "Динамо" і "Шахтарем".

Розпочнеться олімпійський футбольний турнір 24 липня. Україна грає в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком.