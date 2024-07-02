Анна Музичук на фініші виборола друге місце на шаховому турнірі в США

Останнім часом у світі шахів з’явилася мода на жіночі супертурніри високого ґатунку. Нещодавно один такий пройшов у норвезькому Ставангері, а інший щойно закінчився в американському Сент-Луїсі. Це був так званий Кубок Кернс. Він названий так на честь дружини відомого американського мецената Рекса Сінквефілда – Кернс.
У цьому змаганні зіграли три шахістки із США (Анна Затонських, Ірина Круш та Еліс Лі), дві – з України (звісно, це сестри Анна та Марія Музичук) та по одній – з Грузії (Нана Дзагнідзе), Швейцарії (Олександра Костенюк), Китаю (Тань Чжун’ї), Індії (Харіка Дронваллі) та Німеччини (Елізабет Петч). Як бачимо, представниці держави-агресора відсутні.
Склад турніру не лише дуже сильний, а й досить рівний. Зокрема, серед учасниць три ексчемпіонки світу: Марія Музичук, Костенюк та Тань Чжун’ї. Крім того, усі троє непогано грають і досі.
Бійцівський характер проявила Анна Музичук. Перші сім партій вона закінчила внічию. Щобільше, у кількох випадках вона була дуже близька до перемоги та не реалізувала усіх можливостей.
Її сестра Марія Музичук почала турнір з перемоги над Затонських, переможницею торішнього турніру. Однак, потім застрягла в серії нічиїх, хоч, як і сестра, могла б кілька разів розраховувати на виграш. У шостому турі Марія поступилася Костенюк, теж втративши чудові шанси на нічию. А вже наступного дня досить легко подолала Лі. Підсумковий результат – 5 очок.
Переможницею стала Тань Чжун’ї – 6. Третє-шосте місця разом з Марією розділили Дронваллі, Костенюк та Дзагнідзе – по 5 очок. По 4 пункти мають Круш та Лі. Передостаннє місце посіла Петч. На дні рейтингу опинилася Затонських.
Тепер про призові. Китаянка отримала за перемогу на турнірі 50 тисяч доларів, Анна Музичук – 40, Марія та її компаньйонки - по 19.