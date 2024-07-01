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Вімблдон: Костюк перемогла Шрамкову у першому колі

Триває 1 коло Вімблдону.

Вімблдон: Костюк перемогла Шрамкову у першому колі
Марта Костюк під час матчу на Вімблдоні.
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла Ребекку Шрамкову зі Словаччини (6:3, 6:2) у першому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Україна впоралася із суперницею за 1 годину 13 хвилин. Протягом цього часу Марта встигла 4 рази подати навиліт та не допустилася жодної подвійної помилки.

У другому колі Костюк зіграє з переможницею пари Дарія Севілл – Пейтон Стернс

Нагадаємо, Даяна Ястремська перемогла Надію Подороску у першому колі Вімблдону. У цьогорічному розіграші грендслему одразу десять українок пробилися до основної сітки змагань.

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