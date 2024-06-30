«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
ГоловнаСпорт

На 63-му році життя помер голова Комісії НОК України Євгеній Імас

Євгеній Імас помер у віці 62 років.

На 63-му році життя помер голова Комісії НОК України Євгеній Імас
Євгеній Імас
Фото: Національний університет фізичного виховання і спорту України

У віці 62 років пішов із життя ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас.

Про це повідомили у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Сьогодні, на 63-му році, раптово пішов із життя професор, доктор економічних наук, ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України, голова Комісії НОК України "Сталий розвиток та спадщина у спорті", Заслужений економіст України, Євгеній Імас.

"Це непоправна втрата і біль для усього нашого колективу! Своїм прикладом Євгеній Вікторович вів за собою інших, був гідним прикладом для молодого покоління, запалював серця", — ідеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies