На 63-му році життя помер голова Комісії НОК України Євгеній Імас

Євгеній Імас помер у віці 62 років.

У віці 62 років пішов із життя ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас.

Про це повідомили у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Сьогодні, на 63-му році, раптово пішов із життя професор, доктор економічних наук, ректор та президент Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України, голова Комісії НОК України "Сталий розвиток та спадщина у спорті", Заслужений економіст України, Євгеній Імас.

"Це непоправна втрата і біль для усього нашого колективу! Своїм прикладом Євгеній Вікторович вів за собою інших, був гідним прикладом для молодого покоління, запалював серця", — ідеться у повідомленні.