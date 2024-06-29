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УЄФА вказала країною народження українського збірника з Донецька Росію

Керівна футбольна організація Європи має проблеми з географією та статутом ООН.

УЄФА вказала країною народження українського збірника з Донецька Росію
"УЄФА - мафія", популярне серед вболівальників у Європі гасло
Фото: Telegraph

УЄФА потрапила у черговий скандал, пов'язаний з надмірною любов'ю до країни-агресора: головний європейський футбольний орган "приписав" Донецьк до Росії в біографії гравця національної збірної України.

На сайті організації у профайлі захисника Максима Таловєрова зазначено, що він народився у Росії. Насправді ж 24-річний гравець родом із українського Донецька.

Пояснити цю обурливу помилку технічними причинами складно: у воротаря української збірної Анатолія Трубіна та захисника Юхима Конопля, які теж народилися у Донецьку, в тій же графі написано "Україна". Так само і в оборонця Миколи Матвієнка, який родом із Криму. 

Можливо, справа в тому, що Таловєров, на відміну від інших перелічених збірників, до складу команди Сергій Реброва почав потрапляти відносно нещодавно. Що не знімає з працівників УЄФА відповідальності за нехтування географією і статутом ООН. 

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