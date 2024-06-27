Останній акорд збірної України на Євро-2024: солідна нічия з Бельгією

Гравці збірної України після матчу з Бельгією на Євро-2024.

У середу, 26 червня, відбувся вирішальний матч групового етапу Євро-2024 для національної збірної України. Синьо-жовті на «Арені Штутгарт» змагалися фактично за вихід до плей-оф. Усі збірні в нашій групі мали однакову кількість очок — по три. Україна розташовувалася на останній сходинці квартету Е через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. Обставини буквально змушували українців перемагати.

Стартова одинадцятка збірної була вкрай неочікуваною для вболівальників. Сергій Ребров обрав схему з п’ятьма захисниками: 5 — 3 — 2. Ворота захищав Анатолій Трубін, який добре проявив себе в матчі зі Словаччиною. Відновившись після травми, з перших хвилин на поле вийшов Віталій Миколенко. У центрі захисту зіграли Микола Матвієнко, Олександр Сваток й Ілля Забарний, на правому фланці — Олександр Тимчик. У півзахисті працювала трійка юнаків: Георгій Судаков, Володимир Бражко й Микола Шапаренко. На вістрі атаки несподівано вийшли відразу Роман Яремчук й Артем Довбик.

Фото: EPA/UPG Збірна України з футболу перед матчем з Бельгією на Євро-2024.

Допомогти команді не могли Михайло Мудрик і Віктор Циганков. Про це на передматчевій пресконференції повідомив головний тренер.

Стартовий склад збірної Бельгії: Кун Кастельс, Тімоті Кастань, Артюр Теат, Ваут Фас, Ян Вертонген, Юрі Тілеманс, Амаду Онана, Кевін де Брюйне, Леандро Троссард, Ромелу Лукаку, Жеремі Доку.

На папері фаворитом протистояння вважали саме збірну Бельгії, але Україна довела, що у футбол грають люди, а не гроші. На жаль, вона зробила це вдруге впродовж групового етапу Євро-2024.

Поєдинок розпочався з агресивного відбору м'яча та пресингу українців. Підопічні Доменіко Тедеско грали спокійно й розважено, проте вже на 7-й хвилині створили небезпечний момент поруч з воротами збірної України: Кевін де Брюйне віддав пас під удар Лукаку, а той в оточенні українських захисників кволо пробив, з чим бездоганно впорався Анатолій Трубін.

На 20-й хвилині своїм моментом відповіли українці: Яремчук пробив з дальньої дистанції, але бельгійський воротар без проблем забрав м'яч.

Ближче до перерви, на 33-й хвилині, збірна Бельгії отримала право на стандарт, до позначки підійшов Кевін де Брюйне. Півзахисник намагався прямим ударом заскочити Анатолія Трубіна, однак м’яч пролетів повз ворота.

Свій найкращий момент українці мали на 42-й хвилині: Яремчук опинився на ударній позиції перед воротами бельгійців, але вирішив віддати пас на Довбика. Артем не встиг за м’ячем — і розвів руками. Дуже прикра помилка, яка, можливо, коштувала Україні участі на турнірі.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук біжить до воріт збірної Бельгії на Євро-2024.

Зрештою, перший тайм завершився з нулями на табло. Збірна України продемонструвала чудову гру в обороні та своєчасні виходи в контратаки. Щоправда, відзначитися реалізацією не вдалося. Про це свідчить кількість ударів: у збірної України — сім, а в Бельгії — чотири.

Після перерви бельгійці активізувалися, створивши відразу декілька моментів.

Фото: EPA/UPG Віталій Миколенко в підкаті намагається відібрати м'яч у бельгійця Амаду Онани на Євро-2024.

Після позиційної атаки суперника на 57-й хвилині заміну попросив Віталій Миколенко, який тільки-но відновився від травми. Його замінив Олександр Зінченко.

Ближче до середини другої половини зустрічі швидкості вщухли, проте українці намагалися досягти бажаного результату.

На 83-й хвилині Маліновський чітким ударом з кутового ледь не влучив у ворота Бельгії: Кастелс безпосередньо на лінії воріт виніс м'яч і врятував свою команду.

Фото: EPA/UPG Георгій Судаков під час матчу проти Бельгії на Євро-2024.

На першій компенсованій арбітром хвилині Судаков після паса Маліновського просунувся центром до штрафного й завдав сильного удару — воротар забрав м'яч.

Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию збірних України й Бельгії. У паралельному матчі Румунія й Словаччина розіграли нічию, тож Україна посіла останню сходинку групи E та завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2024.

Насправді доля України на Євро-2024 була вирішена після розгромної поразки від Румунії в першому турі чемпіонату. Саме на цьому наголосив Сергій Ребров під час пресконференції: «На жаль, ми не вийшли в плей-оф, бо втратили у грі з Румунією. Не тільки очки, а ще й голи. У тій грі після 0:1 і 0:2 ми не прокинулися. Я вдячний футболістам за гру зі Словаччиною. Сьогодні ми намагалися перемогти, створювати моменти — їх було достатньо. Але ми грали проти топової збірної, тому було дуже важко. Ми не використали своїх шансів. Але претензій до гравців немає».

Фото: EPA/UPG Сергій Ребров під час матчу з Бельгією на Євро-2024.

Незважаючи на виснажливу перемогу над Словаччиною та важку нічию з Бельгією, збірна під керівництвом Сергія Реброва достроково попрощалася з найпрестижнішим континентальним турніром.