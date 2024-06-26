Головне за середу, 26 червня: удари по Харківщині, 99 боєзіткнень, виліт української збірної з Євро-2024

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень на завтра, обрання наступника Єнса Столтенберга, резолюції ПАРЄ щодо України. Яким запам’ятається 854-й день повномасштабної війни.

Збірна України з футболу перед матчем зі збірною Бельгії 26 червня 2024 року

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за три резолюції щодо України, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

У переліку:

юридичні аспекти агресії Росії проти України;

роль санкцій у протидії агресивній війні;

протидія викорінення культурної ідентичності під час війни та у мирний час.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що від початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області. Водночас українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до семи. Ворог основних зусиль докладає, атакуючи у бік міста Торецьк.

На Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 34 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 23 штурми агресора, ще 11 ворожих атак тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 червня – в новині.

26 червня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Дергачах, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар припав на приватний сектор. О 18.14 Харківська обласна прокуратура повідомила про 10 поранених.

"Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей, серед них троє неповнолітніх — двоє хлопчиків 12 та 15 років і 17-річна дівчина", - додали у прокуратурі.

Понад 140 народних депутатів не підписали документ на підтримку заборони УПЦ МП, законопроєкт про яку мають розглянути в другому читанні. Документ створила міжфракційна група, до складу якої увійшли народні депутати всіх фракцій та груп, окрім "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України" – тобто колишньої проросійської ОПЗЖ.

Представники усіх фракцій були долучені до збору підписів, і цей документ є фінальним. Про це повідомили джерела LB.ua у парламенті.

Групу створили після блокування трибуни Верховної Ради нардепами фракції "Європейська Солідарність", які вимагали створити ТСК з питань фортифікацій і винести на голосування заборону УПЦ (МП).

У повному складі поставили підписи на підтримку законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) представники фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос".

LB.ua отримав список тих, хто відмовився ставити підписи. До нього потрапили 146 нардепів, зокрема, ті, які наразі перебувають під слідством, як Нестор Шуфрич. Серед тих, хто не підтримав, близько 90 депутатів – від "Слуги народу". Від "Батьківщини" не підтримали двоє. Від "Платформи за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) підтримав лише один депутат - Юрій Загородній (про це стало відомо вже після публікації списку, - ред.).

Більше інформації – в новині.

Члени НАТО обрали наступним генеральним секретарем прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, повідомляє Reuters.

Офіційно Рютте вступить на посаду 1 жовтня. До того часу генсеком НАТО продовжить бути Єнс Столтенберг.

"Для мене велика честь бути призначеним Генеральним секретарем НАТО. Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Керувати цією організацією – це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно", – прокоментував призначення Рютте в X.

Зазначимо, Рютте є прихильником України та виступав на її підтримку від початку великої війни з Росії.

Завтра, 27 червня, у всіх областях України графіки відключень електроенергії застосовуватимуться впродовж всієї доби, повідомили у ДТЕК.

В "Укренерго" додали, що 27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Сьогодні, 26 червня, у третьому матчі групового турніру на Євро-2024 збірна України з футболу зіграла внічию (0:0) зі збірною Бельгії.

Таким чином, збірна України залишилась на останньому місці у групі та не змогла вийти з групи у раунд плей-офф.

Хоча українці і набрали стільки ж очок, які інші учасники групи, чотири, за додатковими параметрами вони не змогли закріпитись навіть на третьому місці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!