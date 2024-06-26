Безпекова ситуація в громаді залишається критичною через російські обстріли.

З Лиманської громади евакуювали дві родини з дітьми

З Лиманської громади Донецької області поліцейські з групи “Білі янголи” евакуювали дві родини з дітьми. Через атаки росіян безпекова ситуація в громаді залишається критичною.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Правоохоронці вивезли із Дробишевого та села Ставки двох дівчат 13 та 14 років з родинами.

Поліцейські розповіли, що родина 14-річної Поліни зі Ставків пережила приліт двох мін у двір.

Обидві евакуйовані родини вирушили на захід України, де для них вже приготовано житло.

Правоохоронці закликають людей евакуюватися в безпечніші регіони й не наражати себе та своїх дітей на небезпеку.