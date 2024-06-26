З Лиманської громади Донецької області поліцейські з групи “Білі янголи” евакуювали дві родини з дітьми. Через атаки росіян безпекова ситуація в громаді залишається критичною.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
Правоохоронці вивезли із Дробишевого та села Ставки двох дівчат 13 та 14 років з родинами.
Поліцейські розповіли, що родина 14-річної Поліни зі Ставків пережила приліт двох мін у двір.
Обидві евакуйовані родини вирушили на захід України, де для них вже приготовано житло.
Правоохоронці закликають людей евакуюватися в безпечніші регіони й не наражати себе та своїх дітей на небезпеку.
- Донецька ОВА примусово евакуює дітей із батьками з п'ятьох населених пунктів у прифронтовій зоні.