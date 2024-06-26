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Російські окупанти знову атакували Нікопольщину дронами, постраждала дівчина

Ворог здійснив понад 20 атак на Нікополь та громади району.

Російські окупанти знову атакували Нікопольщину дронами, постраждала дівчина
обстріли
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти здійснили понад 20 атак на Нікопольщину Дніпропетровської області впродовж дня. Найбільше – дронами-камікадзе, також були артобстріли.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. 

Унаслідок атака постраждала 18-річна дівчина, її стан  задовільний.

Через ворожі атаки зайнялася господарська споруда, пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач. Понівечена інфраструктура.

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