Російські окупанти знову атакували Нікопольщину дронами, постраждала дівчина

Російські окупанти здійснили понад 20 атак на Нікопольщину Дніпропетровської області впродовж дня. Найбільше – дронами-камікадзе, також були артобстріли.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади.
Унаслідок атака постраждала 18-річна дівчина, її стан задовільний.
Через ворожі атаки зайнялася господарська споруда, пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач. Понівечена інфраструктура.