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Експосадовця Укренерго викрили на придбанні бронежилетів за завищеною вартістю

Навесні 2022 року він організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії.

Експосадовця Укренерго викрили на придбанні бронежилетів за завищеною вартістю
Затримання експосадовця Укренерго

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро викрили на корупції колишнього керівника одного з департаментів «НЕК «Укренерго».

Як ідеться на сайті СБУ, він навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за вдвічі завищеною вартістю.

Для цього зловмисник залучив фірму, яка навіть не мала дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, «підрядники» ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

Сума збитків сягає понад 10 млн грн.

Колишньому чиновнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування. 

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