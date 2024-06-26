Боррель прокоментував заборону понад 80 європейських ЗМІ у Росії

"Це рішення ще більше обмежує доступ до вільної і незалежної інформації та розширює і так жорстку цензуру ЗМІ в Росії", - вважає глава євродипломатії.

Євросоюз засуджує абсолютно необґрунтоване рішення російської влади заблокувати доступ до більш ніж вісімдесяти європейських ЗМІ у Росії.

Таку заяву оприлюднив Високий представник Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Це рішення ще більше обмежує доступ до вільної і незалежної інформації та розширює і так жорстку цензуру ЗМІ в Росії. Заборонені європейські ЗМІ працюють за журналістськими принципами та стандартами. Вони надають фактичну інформацію, зокрема й російській аудиторії, про незаконну агресивну війну Росії проти України", - наголосив Боррель.

Глава євродипломатії підкреслив, що "російські засоби дезінформації та пропаганди, проти яких ЄС запровадив обмежувальні заходи, не є вільними та незалежними ЗМІ". Оскільки вони перебувають під контролем російської влади і відіграють важливу роль у підтримці війни, тому у ЄС заборонили їхню діяльність.

"Повага до свободи слова та засобів масової інформації є ключовою цінністю для ЄС. ЄС продовжуватиме підтримувати доступність фактичної інформації для аудиторії в Росії", - підкреслив Боррель.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що ця заява Високого представника мала б бути від імені усього блоку, але її заблокувала Угорщина.