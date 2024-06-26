Боррель прокоментував заборону понад 80 європейських ЗМІ у Росії

Євросоюз засуджує абсолютно необґрунтоване рішення російської влади заблокувати доступ до більш ніж вісімдесяти європейських ЗМІ у Росії.
Таку заяву оприлюднив Високий представник Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Це рішення ще більше обмежує доступ до вільної і незалежної інформації та розширює і так жорстку цензуру ЗМІ в Росії. Заборонені європейські ЗМІ працюють за журналістськими принципами та стандартами. Вони надають фактичну інформацію, зокрема й російській аудиторії, про незаконну агресивну війну Росії проти України", - наголосив Боррель.
Глава євродипломатії підкреслив, що "російські засоби дезінформації та пропаганди, проти яких ЄС запровадив обмежувальні заходи, не є вільними та незалежними ЗМІ". Оскільки вони перебувають під контролем російської влади і відіграють важливу роль у підтримці війни, тому у ЄС заборонили їхню діяльність.
"Повага до свободи слова та засобів масової інформації є ключовою цінністю для ЄС. ЄС продовжуватиме підтримувати доступність фактичної інформації для аудиторії в Росії", - підкреслив Боррель.
Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що ця заява Високого представника мала б бути від імені усього блоку, але її заблокувала Угорщина.
- Росія 25 червня оголосила про заборону доступу до десятків ЗМІ із 25 країн Європейського союзу, заявивши, що це є відповіддю на заборону ЄС, оголошену в травні для кількох російських ЗМІ.
- Йдеться про 81 видання з країн ЄС (всіх, окрім Хорватії і Люксембургу). Серед них – теле- та радіокомпанії, газети, журнали, онлайн-ЗМІ. У списку – німецькі Spiegel і FAZ, французькі Le Monde і Liberation, іспанська El País, італійські La Stampa і La Repubblica, агенція France Presse, громадські телерадіокомпанії низки країн.