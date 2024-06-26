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Виборчий штаб Трампа заявив, що в разі його перемоги пріоритетом буде Україна та відновлення миру

Він єдина людина, яка може це зробити, заявили у виборчому штабі республіканця.

Виборчий штаб Трампа заявив, що в разі його перемоги пріоритетом буде Україна та відновлення миру
колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023
Фото: EPA/UPG

Пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.

Про це пише Голос Америки з посиланням на виборчий штаб Трампа.

Водночас європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.

“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, ‒ заявив директор із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівен Ченг.

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Він додає, що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”

“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", ‒ йдеться у відповіді.

  • Два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах. Відповідно до нього, Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців. Під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.
  • Трамп раніше робив гучні заяви про спроможність швидко завершити війну в Україні, але з конкретикою жодного разу не виступив. Президент Володимир Зеленський говорив, що готовий вислухати пропозиції Трампа, але якщо ідея полягає у здачі української території, то це примітивно. 
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