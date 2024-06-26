Виборчий штаб Трампа заявив, що в разі його перемоги пріоритетом буде Україна та відновлення миру

Він єдина людина, яка може це зробити, заявили у виборчому штабі республіканця.

колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023

Пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.

Про це пише Голос Америки з посиланням на виборчий штаб Трампа.

Водночас європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.

“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, ‒ заявив директор із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівен Ченг.

Він додає, що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”

“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", ‒ йдеться у відповіді.