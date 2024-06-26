Виборчий штаб Трампа заявив, що в разі його перемоги пріоритетом буде Україна та відновлення миру

Пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.
Про це пише Голос Америки з посиланням на виборчий штаб Трампа.
Водночас європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.
“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, ‒ заявив директор із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівен Ченг.
Він додає, що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”
“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", ‒ йдеться у відповіді.
- Два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах. Відповідно до нього, Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців. Під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.
- Трамп раніше робив гучні заяви про спроможність швидко завершити війну в Україні, але з конкретикою жодного разу не виступив. Президент Володимир Зеленський говорив, що готовий вислухати пропозиції Трампа, але якщо ідея полягає у здачі української території, то це примітивно.