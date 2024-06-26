Опозицію в парламенті Індії очолив Рахул Ганді

Індійську опозицію, яка готується відігравати важливішу роль у парламенті, очолив Рахул Ганді, пише Bloomberg.

Ганді стане лідером опозиції в Лок Сабхі ‒ нижній або народній палаті парламенту. Ця посада була вакантною в перше десятиліття правління прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Опозиція також висунула свого власного кандидата на пост спікера, що стало символічним жестом, адже головою парламенту переобрали Ома Бірлу від партії Моді “Бхаратія Джаната”.

Опозиційний альянс, який очолює Індійський національний конгрес Ганді, не дозволив БДП отримати абсолютну більшість на нещодавніх виборах. Опозиція отримала близько 230 із 543 місць у нижній палаті парламенту, а Конгрес самостійно ‒ 99 місць самостійно. Вперше за десятиліття опозиційна партія отримала понад 10% місць, необхідних, аби претендувати на посаду лідера опозиції.

Це буде перша конституційна посада для 54-річного Ганді, п’ятикратного законодавця, який походить із довгої лінії лідерів, які домінували в політиці з моменту здобуття Індією незалежності від Великої Британії. Він є правнуком Джавахарлала Неру ‒ першого лідера Індії після здобуття незалежності, а його батько та бабуся були колишніми прем’єр-міністрами.

Як лідер опозиції Ганді братиме участь у виборі членів виборчої комісії в Індії, керівника федерального слідчого агентства Індії та кількох інших конституційних посад. Він матиме той самий ранг, що й міністр кабінету міністрів, що дозволить йому обговорювати національні питання з главами держав, які відвідують країну.

Моді часто критикує Ганді за його привілейоване походження, називаючи “принцом, який народився зі срібною ложкою в роті”. Ганді спробував похитнути цей імідж, вирушивши на тижневі ятри (піші подорожі), під час яких перетнув країну, щоб поспілкуватися з виборцями в сільській місцевості. Успішна кампанія опозиції під час виборів була зосереджена на поліпшенні життя бідних і представників нижчих каст, а також на створенні більшої кількості робочих місць для молоді.