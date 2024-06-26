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​Засновника WikiLeaks Ассанжа звільнили в залі суду. Його справу припинено

Він визнав себе винним у порушенні законодавства США про шпигунство.

​Засновника WikiLeaks Ассанжа звільнили в залі суду. Його справу припинено
Джуліан Ассанж
Фото: EPA/UPG

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у суді на території американського тихоокеанського острова Сайпан визнав себе винним у порушенні законодавства США про шпигунство – за умовами угоди, яка дозволила йому повернутися додому, до Австралії, і вийшов на волю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під час слухання Ассанж визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення - у змові з метою отримання і розголошення секретних документів національної оборони.

Зараз Ассанж прямує до Австралії. Департамент юстиції США заявив, що йому заборонено повертатися до Сполучених Штатів без дозволу.

Його звільнення поклало кінець 14-річній судовій історії, протягом якої він провів понад 5 років у британській в’язниці і 7 - у посольстві Еквадору в Лондоні, борючись із екстрадицією до США, де йому висунули 18 кримінальних звинувачень.

Справа Ассанджа

  • У 2019 році федеральна прокуратура США висунула Ассанжу звинувачення у зв’язку з публікацією секретних документів про діяльність американських військових в Іраку й Афганістані. Також американські прокурори стверджували, що Ассанж допоміг колишній військовослужбовці США Челсі Меннінг викрасти військові файли, які потім були опубліковані на сайті WikiLeaks.
  • За звинуваченнями в США Ассанжу загрожувало до 175 років в’язниці.
  • Адвокати Ассанжа стверджували, що його екстрадиція була б рівносильною покаранню за політичні погляди і порушить його право на свободу слова.
  • 26 червня 2024 року Ассанж прибув на острів Сайпан у Тихому океані, де поставить крапку у своїй судовій епопеї. 
  • США не виключають, що зрештою після визнання провини Ассанжа закриють проти нього усі справи. 
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