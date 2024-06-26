​Засновника WikiLeaks Ассанжа звільнили в залі суду. Його справу припинено

Він визнав себе винним у порушенні законодавства США про шпигунство.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у суді на території американського тихоокеанського острова Сайпан визнав себе винним у порушенні законодавства США про шпигунство – за умовами угоди, яка дозволила йому повернутися додому, до Австралії, і вийшов на волю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під час слухання Ассанж визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення - у змові з метою отримання і розголошення секретних документів національної оборони.

Зараз Ассанж прямує до Австралії. Департамент юстиції США заявив, що йому заборонено повертатися до Сполучених Штатів без дозволу.

Його звільнення поклало кінець 14-річній судовій історії, протягом якої він провів понад 5 років у британській в’язниці і 7 - у посольстві Еквадору в Лондоні, борючись із екстрадицією до США, де йому висунули 18 кримінальних звинувачень.

Справа Ассанджа