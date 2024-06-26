Верховний суд Бразилії декриміналізував вживання марихуани

У південноамериканській країні точиться протистояння між судовою та законодавчою владою.

У Бразилії володіння марихуаною для особистих цілей без наміру поширення не буде вважатися злочином. Верховний суд країни більшістю голосів підтримав декриміналізацію.

Як стверджує Bloomberg, таким чином вищий судовий орган ще більш погіршив відносини із бразильським Сенатом. Там буквально за 10 днів до рішення Феміди проголосували за внесення змін до конституції щодо, навпаки, криміналізації марихуани у будь-яких кількостях та з будь-якою метою. Зараз законопроєкт перебуває на розгляді нижньої палати парламенту.

Голова Сенату Родріго Пачеко заявив, що він категорично не згоден із постановою суддів і вважає, що це питання не належить до їхньої компетенції. Мовляв, вирішувати, що називати злочином, має законодавча влада.

Натомість у Верховному суді заявили, що їхня ухвала дозволяє припинити дискримінацію. Бразильські закони не регулюють чітко, яку кількість марихуани вважати достатньою для звинувачень у наркоторгівлі. Тому правоохоронці часто вирішували такі справи не на користь малозахищених верств населення - бідних та темношкірих.