США можуть скасувати фактичну заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні, - CNN

Адміністрація Байдена рухається до скасування фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні. Це має допомогти українським військовим підтримувати та ремонтувати надані США системи озброєння.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

Над цим питанням все ще працюють представники адміністрації, і воно ще не отримало остаточного схвалення від президента Джо Байдена.

“Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним”, - сказав один із чиновників адміністрації.

При цьому Байден не надішле американські війська в Україну.

Після схвалення ця зміна, ймовірно, буде введена в дію вже цього року. Це дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після вторгнення Росії в 2022 році.

Зокрема, підрядники зможуть обслуговувати і ремонтувати винищувачі F-16.

Як заявили чиновники, вони сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які знаходяться на озброєнні українських військових.

Наразі надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень під час бойових дій, вивозять з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що вимагає часу.

Джерело видання наголосило, що компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників.

Втім, ця зміна політики не призведе до такої переважної присутності американських підрядників, яка існувала в Іраку та Афганістані. Ймовірно, в Україні одночасно працюватиме від кількох десятків до кількох сотень підрядників.