Рада ЄС схвалила проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною

Рада ЄС у вівторок, 25 червня, схвалила проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом.
Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб на пресконференції, пише Укрінформ.
"Сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським Союзом та Україною", — зазначила глава МЗС Бельгії.
Наразі триває підготовка до наступного саміту Ради ЄС, який відбудеться наприкінці тижня в Брюсселі. Саме ця зустріч "дасть повну картину нашої підтримки Україні у всіх її проявах", — підкреслила Лябіб.
Водночас, глава МЗС не розповіла деталей угоди і точної дати підписання документу.
- Посли ЄС 24 червня дійшли згоди щодо тексту безпекової угоди між Брюсселем і Києвом. Після схвалення документу Радою ЄС, відбудеться підписання угоди.
- Днями ЗМІ повідомили, що документ підпише Володимир Зеленський 26 червня. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
Безпекові гарантії: чого прагне Україна
- За дорученням Володимира Зеленського навесні 2022-го створили Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він.
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. До декларації загалом приєдналися 32 держави. Поступово Україна укладає з країнами двосторонні безпекові угоди. Вже є такі угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та декілька іншими країнами.