Польща посилила кордон з Білоруссю військовою жандармерією

Вони здійснюватимуть патрулювання і контролюватимуть ситуацію з перетином кордону.

Із 24 червня солдати польської жандармерії розпочали службу на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляють Збройні сили Польщі.

Солдати військової жандармерії виконуватимуть завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи "Підляшшя" у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

"Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням", - йдеться в повідомленні.

За даними Підляського прикордонного відділу, з початку року на ділянці кордону в цьому регіоні було зафіксовано понад 13 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. На засіданні уряду прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що лише в травні польські військові на кордоні з Білоруссю понад 770 разів застосовували зброю як попередження.

Раніше, 22 червня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що країна розмірковує над закриттям двох останніх прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.