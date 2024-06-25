У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
ГоловнаСвіт

Розпочалася літня сесія ПАРЄ, на якій мають ухвалити резолюції на підтримку України

Також на сесії пройдуть вибори Генсека організації.

Розпочалася літня сесія ПАРЄ, на якій мають ухвалити резолюції на підтримку України
Літня сесія ПАРЄ
Фото: Пресслужба ВР

У Страсбурзі, що у Франції, розпочала свою роботу літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 

Як повідомили у проесслужбі Верховної Ради України, участь у засіданні бере українська парламентська делегація, яку очолює народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко.

За словами нардепки, ПА має намір ухвалити ряд резолюцій на підтримку України, зокрема, щодо протидії стиранню культурної ідентичності в часи війни та миру, ролі санкцій у протидії агресивній війні РФ проти України, а аткож щодо правових та правозахисних аспектів агресії РФ. 

Напередодні затвердили порядок денний сесії, за яким сьогодні, у вівторок, відбудуться вибори Генсека організації, а у середу пройде низка дебатів і голосувань щодо резолюцій на підтримку України.

У четвер відбудуться дебати та голосування щодо резолюції на підтримку переміщених осіб України та розпочне свою роботу мережа парламентарів ПАРЄ щодо повернення викрадених РФ і депортованих українських дітей, ініціатором якої є народна депутатка України, Віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко.

Крім цього, пройде івент із закликом звільнити українських журналістів, яких утримує росія, за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, дружини ув'язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка – Катерини Єсипенко, представників Інституту Масової Інформації (ІМІ) та Репортерів без кордонів. 

Також українська делегація разом із Українським інститутом презентуватиме виставку «Postcards from Ukraine»,  яка покаже руйнування росією наших культурних памʼяток та спалені війною українські книжки із Харкова від видавництва Віват. Під час роботи сесії відбудеться й нагородження видатних жінок премією Vigdis Prize.

Комітет культури ПАРЄ визнав стирання Росією української культурної ідентичності елементом політики геноциду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies