Розпочалася літня сесія ПАРЄ, на якій мають ухвалити резолюції на підтримку України

Також на сесії пройдуть вибори Генсека організації.

У Страсбурзі, що у Франції, розпочала свою роботу літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомили у проесслужбі Верховної Ради України, участь у засіданні бере українська парламентська делегація, яку очолює народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко.

За словами нардепки, ПА має намір ухвалити ряд резолюцій на підтримку України, зокрема, щодо протидії стиранню культурної ідентичності в часи війни та миру, ролі санкцій у протидії агресивній війні РФ проти України, а аткож щодо правових та правозахисних аспектів агресії РФ.

Напередодні затвердили порядок денний сесії, за яким сьогодні, у вівторок, відбудуться вибори Генсека організації, а у середу пройде низка дебатів і голосувань щодо резолюцій на підтримку України.

У четвер відбудуться дебати та голосування щодо резолюції на підтримку переміщених осіб України та розпочне свою роботу мережа парламентарів ПАРЄ щодо повернення викрадених РФ і депортованих українських дітей, ініціатором якої є народна депутатка України, Віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко.

Крім цього, пройде івент із закликом звільнити українських журналістів, яких утримує росія, за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, дружини ув'язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка – Катерини Єсипенко, представників Інституту Масової Інформації (ІМІ) та Репортерів без кордонів.

Також українська делегація разом із Українським інститутом презентуватиме виставку «Postcards from Ukraine», яка покаже руйнування росією наших культурних памʼяток та спалені війною українські книжки із Харкова від видавництва Віват. Під час роботи сесії відбудеться й нагородження видатних жінок премією Vigdis Prize.

Комітет культури ПАРЄ визнав стирання Росією української культурної ідентичності елементом політики геноциду.