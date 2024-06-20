Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада підтримала законопроєкт про публічні консультації

Реалізація буде після завершення чи скасування воєнного стану.

Рада підтримала законопроєкт про публічні консультації
Ілюстративне фото
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада 282 голосами підтримали у другому читанні і в цілому законопроєкт №4254, який передбачає проведення публічних консультацій всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-яких управлінських рішень. 

Про це повідомила голова Комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, а також пресслужба парламенту.

Закон розроблено з метою визначення основних засад проведення публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення.

Він визначає, що публічні консультації мають здійснювати всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, також визначається чіткий порядок проведення консультацій. Влада обов’язково має забезпечити участь широкого кола заінтересованих осіб.

Передбачаються різні форми публічних консультацій (електронні, публічні обговорення та адресні консультації). Для зручності громадян законотворці запропонували створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій.

За їх результатами орган влади має підготувати розгорнутий та публічний звіт. 

Реалізація закону передбачена після завершення повномасштабної війни.

Як відомо, проєкт закону "Про публічні консультації" увійшов до затвердженого урядом плану Ukraine Facility, який передбачає реалізацію фундаментальних реформ з розвитку економіки та інтеграції України до Європейського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies