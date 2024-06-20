Рада підтримала законопроєкт про публічні консультації

Реалізація буде після завершення чи скасування воєнного стану.

Верховна Рада 282 голосами підтримали у другому читанні і в цілому законопроєкт №4254, який передбачає проведення публічних консультацій всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-яких управлінських рішень.

Про це повідомила голова Комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, а також пресслужба парламенту.

Закон розроблено з метою визначення основних засад проведення публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення.

Він визначає, що публічні консультації мають здійснювати всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, також визначається чіткий порядок проведення консультацій. Влада обов’язково має забезпечити участь широкого кола заінтересованих осіб.

Передбачаються різні форми публічних консультацій (електронні, публічні обговорення та адресні консультації). Для зручності громадян законотворці запропонували створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій.

За їх результатами орган влади має підготувати розгорнутий та публічний звіт.

Реалізація закону передбачена після завершення повномасштабної війни.

Як відомо, проєкт закону "Про публічні консультації" увійшов до затвердженого урядом плану Ukraine Facility, який передбачає реалізацію фундаментальних реформ з розвитку економіки та інтеграції України до Європейського Союзу.