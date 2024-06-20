Уряд відзвітував про виконання торішнього держбюджету з дефіцитом 1.336,8 млрд грн

Водночас Рахункова палата виявила за минулий рік порушень та недоліків на суму 60,8 млрд грн.

Комітет бюджету розглянув звіт Кабінету міністрів про виконання закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та звіт Рахункової палати за 2023 рік, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Згідно зі звітом уряду, держбюджет виконано у 2023 р. за доходами в сумі 2.672,5 млрд грн, видатками — 4.014,8 млрд грн, обсягом повернення кредитів — 14,8 млрд грн, обсягом надання кредитів — 9,3 млрд грн, з дефіцитом у сумі 1.336,8 млрд грн.

Комітет рекомендував прийняти проєкт постанови «Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік» (№11353).

Щодо звіту Рахункової палати комітет відмітив, що Рахунковою палатою у 2023 р. перевірено 399 об’єктів, за результатами чого затверджено 59 звітів / висновків. Обсяг перевірених Рахунковою палатою коштів у 2023 р. становив 771,1 млрд грн. Загалом виявлено порушень та недоліків на суму 60,8 млрд грн.

Комітет взяв до відома звіт Рахункової палати за 2023 рік, а також надав відповідні рекомендації.