Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд відзвітував про виконання торішнього держбюджету з дефіцитом 1.336,8 млрд грн

Водночас Рахункова палата виявила за минулий рік порушень та недоліків на суму 60,8 млрд грн.

Уряд відзвітував про виконання торішнього держбюджету з дефіцитом 1.336,8 млрд грн
засідання бюджетного комітету Верховної Ради
Фото: Верховна Рада

Комітет бюджету розглянув звіт Кабінету міністрів про виконання закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та звіт Рахункової палати за 2023 рік, повідомляє пресслужба Верховної Ради. 

Згідно зі звітом уряду, держбюджет виконано у 2023 р. за доходами в сумі 2.672,5 млрд грн, видатками — 4.014,8 млрд грн, обсягом повернення кредитів — 14,8 млрд грн, обсягом надання кредитів — 9,3 млрд грн, з дефіцитом у сумі 1.336,8 млрд грн.

Комітет рекомендував прийняти проєкт постанови «Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік» (№11353). 

Щодо звіту Рахункової палати комітет відмітив, що Рахунковою палатою у 2023 р. перевірено 399 об’єктів, за результатами чого затверджено 59 звітів / висновків. Обсяг перевірених Рахунковою палатою коштів у 2023 р. становив 771,1 млрд грн. Загалом виявлено порушень та недоліків на суму 60,8 млрд грн.

Комітет взяв до відома звіт Рахункової палати за 2023 рік, а також надав відповідні рекомендації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies