В Україні продовжують діяти цілодобові графіки відключень світла

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 червня.
За даними компанії, у четвер продовжать застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.
"Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - зазначили у НЕК.
- Минулого тижня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попереджав, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел червня очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС через ремонтну кампанію.