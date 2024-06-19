В Україні продовжують діяти цілодобові графіки відключень світла

20 червня графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 червня.

За даними компанії, у четвер продовжать застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.

"Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - зазначили у НЕК.