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В Україні продовжують діяти цілодобові графіки відключень світла

20 червня графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

В Україні продовжують діяти цілодобові графіки відключень світла
Ремонтна бригада енергетиків
Фото: ДТЕК

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 червня.

За даними компанії, у четвер продовжать застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.

"Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - зазначили у НЕК.

  • Минулого тижня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попереджав, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел червня очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС через ремонтну кампанію.
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