144 тис. кв.км земель потребують розмінування, - Свириденко

Це приблизно 10% від кількості сільськогосподарських земель.

10% орних земель в Україні залишаються забруднені вибухонебезпечними речовинами. Про це повідомила в інтерв’ю LB.ua перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

“Крім блокади морських шляхів, аграрії зіткнулися зі ще однією проблемою, яку принесла із собою Росія, — замінованість територій. 10 % орних земель в Україні потенційно забруднені вибухонебезпечними речовинами. Загальна площа земель, які потребують розмінування, становить 144 тисячі квадратних кілометрів”, - зазначила Свириденко.

За її словами, завдяки завдяки Збройним силам України і спільним зусиллям з партнерами фахівці поступово розміновують території.

Відзначимо, що за даними ДСНС, у березні 2023 року кількість замінованих полів перевищувала 470 тисяч гектарів. У лютому 2024 площа забруднених вибухонебезпечними предметами сільськогосподарських земель зменшилася до 156 тис. кв. км.