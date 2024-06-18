Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
ГоловнаЕкономікаДержава

144 тис. кв.км земель потребують розмінування, - Свириденко

Це приблизно 10% від кількості сільськогосподарських земель.

144 тис. кв.км земель потребують розмінування, - Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: Анна Стешенко

10% орних земель в Україні залишаються забруднені вибухонебезпечними речовинами. Про це повідомила в інтерв’ю LB.ua перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

“Крім блокади морських шляхів, аграрії зіткнулися зі ще однією проблемою, яку принесла із собою Росія, — замінованість територій. 10 % орних земель в Україні потенційно забруднені вибухонебезпечними речовинами. Загальна площа земель, які потребують розмінування, становить 144 тисячі квадратних кілометрів”, - зазначила Свириденко. 

За її словами, завдяки завдяки Збройним силам України і спільним зусиллям з партнерами фахівці поступово розміновують території.

Відзначимо, що за даними ДСНС, у березні 2023 року кількість замінованих полів перевищувала 470 тисяч гектарів. У лютому 2024 площа забруднених вибухонебезпечними предметами сільськогосподарських земель зменшилася до 156 тис. кв. км.

  • У травні сапери очистили та повернули аграріям майже 30 тисяч га сільгоспземель. В середньому вони розміновуються від 3,5 до 6 тисяч га за тиждень.
  • Мінекономіки хоче залучити до протимінної діяльності жінок. Наразі середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів протимінної діяльності сягає близько 30%. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies