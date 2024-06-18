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Від початку вторгнення спроможність українського ОПК зросла ушестеро, - міністр економіки

"Якби хоч половина бюджету, який ми витрачаємо на закупівлю зброї, залишилася в Україні, ми отримали б плюс 3,6 % до зростання ВВП”

Від початку вторгнення спроможність українського ОПК зросла ушестеро, - міністр економіки
Юлія Свириденко на Саміті Миру
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Від початку повномасштабного вторгнення спроможність українського ОПК зросла ушестеро. Зокрема, йдеться про виробництво дронів, амуніції, машин з розмінування. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

“Виробляти зброю в Україні — дорівнює швидше доставляти її на фронт, ремонтувати і, відповідно, рятувати життя. І, звісно, це також можливість підтримати економіку. Якби хоч половина бюджету, який ми витрачаємо на закупівлю зброї, залишилася в Україні, ми отримали б плюс 3,6 % до зростання ВВП”, - зауважила міністерка. 

Також вона надала, що нещодавно в Україні відкрилося перше спільне підприємство Укроборонпрому й німецького Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки. Наступним кроком, за словами Свириденко, стане ремонт танків сімейства Leopard в Україні та локалізація виробництва БМП Lynx.

Крім того, про створення спільних оборонних підприємств йшла мова й під час Міжнародної конференції з відновлення України (Ukrainian Recovery Conference), що проходила у Берліні 11-12 червня, додала міністерка. 

  • Міноборони вже допустило до експлуатації понад 100 нових зразків боєприпасів. Майже половину з них – від початку 2024 року.
  • Україна і Данія підписали меморандум на закупівлю зброї в українських виробників.
  • Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services щодо відновлення та техобслуговування бронетехніки виробництва США.
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