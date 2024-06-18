Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
"На своєму засіданні 18 червня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Найєма Мустафи-Масі з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
У своєму фейсбуці Найєм також написав, що уряд погодив рішення про його звільнення за власним бажанням. Він також зазначив, що пропрацював на посаді 505 днів.
Найєм був призначений на цю посаду в січні 2023 року. До цього він був заступником міністра інфраструктури. 10 червня 2024 року Найєм написав заяву про звільнення.
Що передувало
- 9 червня ZN.ua із посиланням на джерела повідомило, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не дозволив Найєму брати участь у Берлінській конференції 11-12 червня.
- 10 червня Найєм повідомив, що йде з посади очільника агентства. Він також заявив, що з листопада його команда стикалася з "протидією".