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Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення

Він був призначений на цю посаду в січні 2023 року.

Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення
Мустафа Найєм
Фото: School of Public Management UC

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"На своєму засіданні 18 червня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Найєма Мустафи-Масі з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

У своєму фейсбуці Найєм також написав, що уряд погодив рішення про його звільнення за власним бажанням. Він також зазначив, що пропрацював на посаді 505 днів.

Найєм був призначений на цю посаду в січні 2023 року. До цього він був заступником міністра інфраструктури. 10 червня 2024 року Найєм написав заяву про звільнення.

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