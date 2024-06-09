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ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"

Участь Мустафи Найєма у форумі відновлення заблокував Денис Шмигаль.

ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Мустафа Найєм
Фото: Надано автором

Голова Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм пропустить цьогорічну презентаційну конференцію для донорів через внутрішньополітичні суперечки. Його участь заблокував прем'єр-мініст України Денис Шмигаль.

Про це пише Bloomberg та ZN,UA із посиланням на отриманий документ, що підтверджує відмову Шмигаля голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у відрядженні до Берліна.

Не погоджене відрядження Найєма
Фото: ZN,UA
Не погоджене відрядження Найєма

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь Найєма та досі не має в уряді міністра інфраструктури після звільнення у травні Олександра Кубракова", – пише ZN,UA.

Перед цим Найєм повідомив Bloomberg, що Державне агентство з розвитку інфраструктури та реконструкції "не буде присутнє" на конференції, а його прохання про його участь Шмигаль "особисто відхилив" без пояснення причин.

Найєм повідомив, що планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі, організованій із більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи, виклики та прозорість відбудови України.

"Хоча понад 20 високопосадовців України вказані як учасники форуму, включаючи міністрів економіки, фінансів, охорони здоров’я та закордонних справ, а також виконувач обов’язків міністра інфраструктури, рішення заблокувати присутність Найєма та непризначення постійного міністра може створити враження, що уряд України не вважає відбудову актуальною проблемою", вважає Bloomberg.

Щорічна Конференція з питань відновлення України відбудеться 11-12 червня в Берліні. Захід покликаний мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення країни після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

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