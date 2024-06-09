Bloomberg: На виборах до Європарламенту центристські партії можуть зберегти більшість мандатів

9 червня завершуються вибори до Європарламенту. Як повідомляє Bloomberg, центристські партії можуть зберегти за собою лідерство у законодавчому органі ЄС.

Фото: Х/Roberta Metsola Роберта Мецола голосує на виборах до Європарламенту-2024

Йдеться про коаліцію Європейської народної партії, Прогресивний альянс соціалістів і демократів, а також групи "Оновлення". Відповідно до результатів останніх опитувань, ця трійка може отримати разом близько 400 мандатів зі 720.

Ультраправі сили теж отримають депутатів у Європарламенті за рахунок того, що похитнулися позиції "зелених". Такий результат вплине на роботу виборного органу.

Наразі завершується голосування у Франції, Німеччині й Італії. Тоді ЄС оприлюднить перші оцінки результатів виборів на основі даних екзитполів, опісля з'явиться перший прогноз нового складу Європарламенту, а згодом - офіційні результати виборів.

Після завершення підрахунку голосів стартує "кадрова" частина, оскільки через оновлення Європарламенту мають змінити керівників низки виконавчих структур. Ідеться про очільників Європарламенту, Єврокомісії, Європейської ради, а також Європейської служби зовнішніх справ.