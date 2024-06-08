Україна та Японія підпишуть угоду про сприяння відбудові

Японське медіа NHK стверджує, що Україна та Японія активно фіналізують текст угоди про співпрацю в сфері післявоєнної відбудови, яка має бути підписана вже найближчим часом.

Через конституційні особливості Японії документ буде відрізнятися від звичних для нашої держави двосторонніх безпекових угод. Замість оборонного аспекту він буде зосереджений на економічному і передбачатиме заходи щодо сприяння відновленню української інфраструктури. Домовленості охоплюватимуть часовий проміжок у 10 років.

Очікується, що підписати угоду Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зможуть вже під час перебування в Італії на саміті "Великої сімки", куди було запрошено українського главу держави.