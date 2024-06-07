Порошенко передасть на Харківщину окопний РЕБ і сотні FPV-дронів

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко передасть на Харківщину і Донеччину перші комплекси окопного РЕБ "ШАТРО 50-1М", повідомляє пресслужба "ЄС". "Ми починаємо нову програму — окопний РЕБ, який захищає військових просто на нулі. Безпосередньо командні пункти, окопи, відділення. На додачу до нашої супер успішної розробки кіберзахисту "Ай-Петрі СВ" та детекторів дронів "Цукорок". Ми оплатили 48 штук, перші вже надійшли", – зазначив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org Перші комплекси окопного РЕБ «ШАТРО 50-1М»

За його словами, поповнять бригадам на гарячих ділянках фронту і запаси FPV-дронів – 800 смертоносних для ворога пташок вже готові до польоту. Загальна вартість цієї «посилочки на фронт» – майже 29 млн грн.

"Настали дуже важкі часи. Підвищуються тарифи, зростає вартість життя, перебої з електроенергією. Усе важче волонтерам збирати гроші на допомогу армії. Але ми продовжуємо працювати над нашими програмами для війська. Програма FPV — вже майже 20 000 переданих дронів за пів року. Це в межах 10% від того, що змогла зробити вся українська влада порівняно з одним нашим Фондом. Сьогодні чергова партія — ще 800 FPV-дронів солдатам", – говорить Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org Посилення фронту технікою

Військові будівельники отримають чергову партію екскаваторів для швидшого зведення укріплень. «Програма екскаваторів для фортифікацій — ми викупаємо для ЗСУ всю доступну на ринку техніку, аби ефективніше будувати лінії оборони. Сьогодні знову вантажимо екскаватори TDC для бійців», – розповів Порошенко.

Артилеристам везуть перевірені за два роки повномасштабного вторгнення вантажівки DAF. "З 2022 року передали вже майже 500 машин різних комплектацій, сьогодні веземо ще три, зокрема наш DAF з маніпулятором для артилеристів", – резюмував експрезидент.