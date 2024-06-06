На Глобальному Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, очікується консенсус по більшості із десяти пунктів української формули миру.

Про це в кулуарах ВРУ заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Сама формула миру сформульована у досить гнучкий спосіб, там десять пунктів, але йдеться про те, що кожна держава може використовувати, зосередитись на якомусь із пунктів, який хвилює", – зазначив Мережко.

За його словами, дискусії може викликати пункт про відповідальність Росії за агресію.

"Я розумію, що досягти широкого консенсусу складно по всіх цих пунктах, тому що там є, наприклад, пункти, пов'язані з відповідальністю Росії за агресію. Зрозуміло, що деякі країни Глобального півдня можуть доволі обережно підходити до цього питання. Але, разом з тим, є дуже важливі питання, які хвилюють всіх. Наприклад, ядерна безпека. Це важливо", – наголосив голова Комітету.

Він зазначив, що в питанні ядерної безпеки та у боротьбі із розповсюдженням ядерної зброї зацікавлені всі.

"Це вже вибиває якісь пропагандистські аргументи з рук Кремля, пов'язаних із ядерним шантажем. Тобто, мені здається, зараз відбувається боротьба стосовно того, з приводу яких елементів з цієї формули вдасться досягти консенсусу", – сказав Мережко.

Також він наголосив, що важливою є участь США у Саміті, зокрема, віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс та радника із національної безпеки Джейка Саллівана.

"Для мене більш важливим є те, що Джейк Салліван бере (участь – Ред.). Він має значний вплив, в тому числі і на рішення президента. Тому сам факт його присутності є дуже важливим з точки зору прийняття рішень", – зауважив політик.

Він додав, що відмову від участі Китаю у Саміті слід сприймати, зважаючи на інформацію про те, що Китай не є нейтральною державою.

" А Китай...не є нейтральною державою. Ця риторика про мир, переговори, мирну позицію – це перекреслюється фактом, що Китай допомагає Росії у відновленні ВПК, дуже багато про це є інформації. Китай довів, що він на боці Росії, треба виходити із цього факту, взяти цей факт до відома і діяти у відповідний спосіб", – резюмував Мережко.

