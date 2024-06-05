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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Сунаком

Лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Сунаком
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорив продовження оборонної співпраці та підготовку до Глобального саміту миру.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

Основну увагу під час розмови сторони зосередили на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. 

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", – зазначив Зеленський.

Також лідери обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема – посилення ППО та далекобійних спроможностей.

Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території Росії. Він наголосив, що це завадить спробам російських загарбників розширити війну та врятує життя людей.

  • Британія направила в Україну військовий пакет на 150 мільйонів фунтів стерлінгів для посилення повітряної та морської оборони.
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