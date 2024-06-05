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Нардепи відклали розгляд законопроєктів про створення Державного бюро військової юстиції

Законопроєкти щодо цього зареєстрували в січні 2022 року.

Нардепи відклали розгляд законопроєктів про створення Державного бюро військової юстиції
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада відклала розгляд законопроєктів щодо створення Державного бюро військової юстиції. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт 6569-д про Державне бюро військової юстиції та пов'язаний із ним 6570-д про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про державне бюро військової юстиції". Законопроєкти були зареєстровані менш ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення, але потім для них створили альтернативні – саме їх нардепи і відклали. 

За словами Геращенко, законопроєкти зняли з порядку денного. Железняк повідомив, що за це проголосували 278 парламентарів.

У пояснювальній записці до законопроєкту про створення бюро йдеться, що Військова служба правопорядку не має повноважень здійснювати оперативно-розшукові заходи та притягати до відповідальності винних, а також позбавлена процесуальної можливості сприяти органам досудового розслідування. Автори документу вважають, що відсутність належного розшуку дезертирів та інших осіб, які самовільно залишили місця несення служби, незабезпечення невідворотності їх покарання, може негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у Збройних Сил України та інших військових формуваннях.

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