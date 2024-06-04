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Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть

До документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою. 

Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Фото: MediaSapiens - Детектор медіа

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт про застосування англійської мови, повідомив парламентар Ярослав Железняк у Telegram.

Документ закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

"Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)", – написав нардеп.

Йдеться про поправку, яку вчора схвалив профільний парламентський комітет. Уряд повинен буде відшкодовувати кінотеатрам англомовні сеанси. Водночас кількість таких сеансів не може перевищувати 10% на місяць. Раніше в парламенті обговорювали повну відмову від дубляжу українською, і це спричинило критику.

Закон визначає, що англійською мовою зобов'язані володіти державні службовці категорії "А", "Б" і "В" (дві останні – за переліком уряду), голови ОДА, їхні перші заступники та заступники, офіцери, які проходять службу за контрактом (перелік встановить уряд), поліціянти середнього і вищого складу Нацполіції (за переліком уряду), начальники інших правоохоронних органів, органів цивільного захисту, прокурори, посадовці податкових і митних органів (за переліком уряду) і керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки (теж за переліком уряду). Водночас на період воєнного стану вимоги щодо знання англійської не застосовуватимуть.

  • Торік у червні президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". Його основна мета – підвищити рівень знань англійської серед українців. Дев’ята стаття законопроєкту регулює вживання англійської у сфері культури, в кінопрокаті зокрема. Передбачалося, що з 2025 50% англомовних фільмів кінотеатри демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами, а в 2027 такі покази мають охопити всі 100% англомовних стрічок. Однак ця поправка викликала критику серед представників галузі та суспільства загалом. Більше – в матеріалі "Кіно мовою оригіналу: сui prodest?".
  • Проти обмежень українського дубляжу виступив і уповноважений з питань української мови Тарас Кремінь. 
  • В липні профільний комітет підтримав законопроєкт без включення спірних норм про обмеження кіно українською. У листопаді Верховна Рада ухвалила його за основу, а от до другого читання поки так і не дійшла. 
  • У квітні В'ятрович повідомляв, що комітет може повернути поправку про повернення відхилених обмежень на український дубляж кіно. Втім засідання комітету скасували. 
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