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Ситник звільнений з посади заступника голови НАЗК

Він працював на цій посаді з червня 2022.

Ситник звільнений з посади заступника голови НАЗК
Артем Ситник
Фото: УП

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник звільнився. 

Відсьогодні, 3 червня, він більше не працюватиме на цій посаді. Причини на сайті агентства не пояснили.

Ситник із 12 червня 2022 був призначений заступником голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України
  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання корупції
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

До роботи в НАЗК Артем Ситник очолював Національне антикорупційне бюро. 

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