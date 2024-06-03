Ситник звільнений з посади заступника голови НАЗК

Він працював на цій посаді з червня 2022.

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник звільнився.

Відсьогодні, 3 червня, він більше не працюватиме на цій посаді. Причини на сайті агентства не пояснили.

Ситник із 12 червня 2022 був призначений заступником голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання корупції

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

До роботи в НАЗК Артем Ситник очолював Національне антикорупційне бюро.