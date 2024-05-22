За результатами перевірки статків третини посадовців ТЦК відкрили 8 справ

В Україні триває перевірка статків співробітників ТЦК та ВЛК, вже проаналізували доходи третини посадовців керівного складу ТЦК (541 із приблизно 1700 осіб).

"З усіх проаналізованих кейсів відкрито лише 8 справ з ознаками корупційних правопорушень, а це свідчить про те, що керівників ТЦК, які несуть службу законно і сумлінно, у рази більше, ніж може здаватися", – повідомила голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна.

За її словами, сукупно у порушників виявили ознаки незаконного збагачення на 265 млн гривень, необґрунтованих активів на 6 млн гривень, та недостовірних даних у декларації на 7 млн гривень.

"Триває моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще 5 посадовців керівного складу ТЦК. Щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів", – додала Радіна.

Найбільша за обсягом активів справа стосується сумнозвісного колишнього начальника Одеського ОТЦК Євгена Борисова, якому торік було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 188 млн гривень.

"Ще один фігурант – заступник начальника одного з ТЦК, який, за даними НАЗК, зібрав на особисту банківську картку близько 400 000 гривень від різних військовослужбовців і, ймовірно, витратив їх на власні потреби. Наразі із цим розбирається слідство. Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбора, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство відповідно до підслідності здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, ДБР, Нацполіція. Справи щодо конфіскації ймовірно необґрунтованих активів веде САП. Встановлювати істину у кожній справі буде суд", – зазначила нардепка.

Також вона додала, що у ході моніторингу способу життя експерти спираються у тому числі на дані журналістів і громадянського суспільства.

"Якщо вам відомі будь-які випадки, що мають ознаки корупційних правопорушень з боку працівників ТЦК і ВЛК – повідомляйте про це і правоохоронців, і НАЗК", – закликала Радіна.