Головне за ніч четверга, 23 травня: вибухи в Харкові, 139 боєзіткнень, бої на Куп'янському та Покровському напрямках

У Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. За даними станом на 11:35, внаслідок ударів по місту загинули двоє людей, не менше 12 поранені. В області поранені четверо – в двох різних населених пунктах.

Станом на 10:45 вибухів було не менше десяти. Про перший удар мер написав о 10:27, про другий – о 10:29 і про третій – тієї ж хвилини.

Голова ОВА Олег Синєгубов о 10:37 повідомив, що кількість ударів зросла до п'яти. А вже о 10:45 Терехов повідомив, що удари не припинялися – кількість вибухів не менша, ніж десять.

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок ударів по Злочеву в області поранені ще дві людини, а в Люботині – ще двоє. На Злочів, за даними Національної поліції, росіяни скинули бомбу. Правоохоронці повідомили про одну потерпілу – 73-річну жінку.

Упродовж доби відбулося 139 бойових зіткнень. Росія завдала шістьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів, зокрема випустила 70 керованих авіабомб, здійснила понад 370 ударів БпЛА-камікадзе, понад 3200 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку росіяни продовжили наступально-штурмові дії. Відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися в районі Липців та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зросла кількість бойових зіткнень – до 34. Захисники успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Макіївка і Греківка Луганської області. (Для порівняння: добою раніше на цьому напрямку було десять зіткнень).

На Покровському захисники відбили 32 атаки в районі населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Соловйове, Новоолександрівка і прогрес, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському захисники продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Костянтинівка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Наразі є загроза для прикордонних територій, насамперед для тих напрямків, з яких захисників перекинули на Харківський.

Харкову зараз не загрожує штурм так, як це відбувається в Вовчанську. Але говорити про відсутність загрози захоплення міста можна лише з прогнозом на деякий час – до тижня максимум, розповів у інтерв'ю LB.ua народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він вважає, що північний кордон повинен бути під особливим контролем, тому що ворогу було б складно досягнути раптовості на сході або півдні. Костенко думає, що наступ на Сумську і Чернігівську області "однозначно в якомусь вигляді буде".

Докладніше - в новині та в інтерв'ю, в якому ще багато цікавого.

Державне бюро розслідувань прозвітувало про викриття махінації з генераторами для Збройних Сил України, через які держава втратила 5 мільйонів гривень.

Як пише відомство, підприємці у 2022 домовилися із заступником командира військової частини про перемогу в тендері на постачання війську дизельних генераторів. Сума контракту склала майже 43 мільйони гривень.

Скориставшись недбалістю командира частини, зловмисники після підписання угоди уклали ще одну – з такою ж сумою, але кількість генераторів зменшилася на 133 одиниці. Їх вони привласнили, завдавши державі збитків на тих самих 5 мільйонів.

Командиру частини оголошено підозру за звинуваченням у недбалому ставленні до служби, його заступнику – за бездіяльність військової влади. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Що ж до ділків, то їм інкримінують привласнення та розтрату майна. За це закон передбачає до 12 років в'язниці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!