Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб

танків ‒ 7622 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27)

артилерійських систем – 12860 (+40)

РСЗВ – 1077 (+0)

засоби ППО ‒ 813 (+1) од,

літаків – 355 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),

крилаті ракети ‒ 2209 (+1),

кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.