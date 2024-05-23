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Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.

Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб
  • танків ‒ 7622 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) 
  • артилерійських систем – 12860 (+40) 
  • РСЗВ – 1077 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
  • літаків – 355 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
  • кораблі / катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

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