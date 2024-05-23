Українські захисники збили російську ракету на Дніпропетровщині

Ввечері 22 травня в небі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив чергову російську ракету, повідомляє пресслужба ПвК “Схід”.
Уточнюється, що ракету знищили о 22:55 в Синельниківському районі Дніпропетровщини.
За наявною інформацією, було знищено керовану авіаційну ракету "Х-59/69".
- Кабінет міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.
- Зазначимо, що станом на 22 травня росіяни вже втратили 496 370 військових, 7611 танків, 354 літаки, 326 гелікоптерів, 25 кораблів, та багато іншої техніки.