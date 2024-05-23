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Українські захисники збили російську ракету на Дніпропетровщині

Бійці знищили керовану авіаційну ракету росіян.

Українські захисники збили російську ракету на Дніпропетровщині
Українські захисники збили російську ракету на Дніпропетровщині (ілюстративне фото)
Фото: з відкритих джерел

Ввечері 22 травня в небі Дніпропетровської області підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив чергову російську ракету, повідомляє пресслужба ПвК “Схід”.

Уточнюється, що ракету знищили о 22:55 в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

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За наявною інформацією, було знищено керовану авіаційну ракету "Х-59/69".

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