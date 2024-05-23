Українські захисники збили російську ракету на Дніпропетровщині

За наявною інформацією, було знищено керовану авіаційну ракету "Х-59/69".

Уточнюється, що ракету знищили о 22:55 в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

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