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Російський "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму, – Плетенчук

Досі невідомо, скільки кораблів Росії перебувають у Криму.

Російський "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму, – Плетенчук
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму, однак не відомо, чи справді угруповання російських кораблів відсутнє у Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

"У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет", – сказав він.

Плетенчук підтвердив, що "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму, однак ще рано говорити про те, що російське угруповання вже відсутнє, або його мало у морі.

"Так, у них є інша проблема – це неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Цей факт ми спостерігаємо", – додав Плетенчук.

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