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У Часовому Яру досі залишаються понад 650 цивільних

Люди не отримують гумдопомогу, а евакуювати їх стало ще складніше через постійні обстріли росіян.

У Часовому Яру досі залишаються понад 650 цивільних
Фото: Олександр Ратушняк

У місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 668 цивільних, людей стає дедалі важче евакуювати звідти та доставляти їм гуманітарну допомогу.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"668 людей залишилися в місті Часів Яр, там обстановка там дуже складна. Завезти гумдопомогу та вивезти людей зараз дуже складно, ворог повністю обстрілює всі під’їзні шляхи до міста та скидає авіабомби на місто. Люди користуються тією гумдопомогою, яка залишилася в місті", – розповів очільник ОВА.

  • Ворог не припиняє спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Місто зазнає артилерійських ударів, також росіяни застосовують дрони. 
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