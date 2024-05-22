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Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави

Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.

Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави
Фото: Укрзалізниця

З 9 червня Укрзалізниця прискорить поїзд з Києва до Варшави, повідомляє пресслужба компанії. 

Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща).⠀Відповідно:

  • поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).
  • поїзд №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Скориговано і графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має також скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

  • поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).
  • поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.
  • поїзд №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).
  • поїзд №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).
  • поїзд №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).
  • поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Укрзалізниця нагадала, що оптимізація часу проведення митно-прикордонного контролю з боку України була успішно проведена у минулому році для поїздів, що прямують у напрямку як Перемишля, так й Хелму.⠀Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався. Переглянути розклад руху, придбати квитки ви можете у застосунку УЗ та на оновленому вебсайті

Нещодавно Укрзалізниця оголосила про підвищення вартості комплектів постільної білизни в плацкартних і купейних вагонах до 80 грн, у спальних вагонах - удвічі, до 120 грн.

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