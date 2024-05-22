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Відключень світла сьогодні не буде до 20 години

З 20 і до 24 години погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах. 

Відключень світла сьогодні не буде до 20 години
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Протягом середи з 7 і до 20 години обмежувати споживання електроенергії не будуть.

Станом на ранок вдалося заживити 95% знеструмлених унаслідок нічної атаки споживачів. Відключення світла внаслідок нападів БпЛА були в трьох областях, повідомили в Укренерго

518 000 споживачів опинилися без електроенергії в Сумській області та окремих районах Харківської і Чернігівської. Відновлювальні роботи тривають. 

"Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.  Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00", – повідомили в Укренерго.  

  • Наприкінці зими Росія відновила масовані атаки на українську енергосистему. Не лише на електрику, а й на газосховища.
  • Масовані атаки зрештою призвели до аварійних відключень світла у травні. 14 травня Укренерго впровадив екстрені відключення в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж місяців. 
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