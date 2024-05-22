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Продюсеру Бардашу, який втік до РФ і закликає захопити Київ, повідомили про підозру

Музикант втік до Росії на початку вторгнення, і відтоді працює "рупором Кремля"

Продюсеру Бардашу, який втік до РФ і закликає захопити Київ, повідомили про підозру
Бардаш, якому оголосили про підозру
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. 

Про це повідомили в СБУ. 

"Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну рф проти України", – зазначили у спецслужбі і додали, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів.

Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова.

Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube.

"Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора", – додали в СБУ. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

У лютому Служба безпеки повідомила про заочну підозру колишній депутатці від Партії Регіонів, співачці-запроданці Таїсії Повалій, яка виправдовує війну Росії проти України.

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