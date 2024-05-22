Держспецзв’язку попереджає про збільшення кількості кібератак проти бухгалтерів

Останніми днями зафіксовано дві масштабні кампанії з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення SMOKELOADER.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про значне зростання кількості кібератак, пов'язаних з діяльністю фінансово мотивованого угруповання UAC-0006. Про це повідомляє пресслужба відомства.

З 20 травня 2024 року фахівці CERT-UA зафіксували дві масштабні кампанії з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення SMOKELOADER.

Зловмисники розсилають електронні листи, які містять ZIP-архіви з небезпечним вмістом:

.IMG-файли, в яких містяться EXE-файли зі шкідливим кодом;.ACCDB-документи (Microsoft Access) з макросами, які виконують PowerShell-команди для завантаження та запуску EXE-файлів.

Після успішного зараження на комп'ютер довантажуються інші шкідливі програми, такі як TALESHOT та RMS.

Наразі бот-мережа UAC-0006 налічує декілька сотень заражених комп'ютерів. Існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів:

перевірте комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;

упровадьте необхідні політики та механізми захисту.

Держспецзв’язку зазначає, що угруповання UAC-0006 за активністю посідає перше місце серед кіберзловмисників у сфері фінансів. Мета зловмисників – викрадення коштів з рахунків українських підприємств за допомогою шкідливих програм в особливо великих розмірах.

Трапляються випадки, коли комп'ютери з мільйонними платіжками не мають навіть антивірусної програми. У статті CERT-UA більш детально описано методи зловмисників.

Протягом серпня – жовтня 2023 року згадане угруповання вже неодноразово здійснювало спроби викрасти десятки мільйонів гривень.

Раніше Держспецзв'язку повідомив, що російські хакери активізували атаки на мобільні пристрої українських військових. Хакери активно використовують месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.