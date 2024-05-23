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Розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у 3,4 млн гривень, – Міноборони

Фінансували її за кошти благодійного фонду

Розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у 3,4 млн гривень, – Міноборони
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Розробка застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.

За її словами, розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн з ПДВ.

"Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте", – зазначила додала заступниця міністра.

Вона також розповіла, що над застосунком працювало кілька команд – внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС.

  • 18 травня Міноборони запустило застосунок "Резерв+", за допомогою якого військовозобов’язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.
  • У перші дні після запуску застосунок зазнав критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market. Також у ньому найшли сліди коду державного застосунку для учнів – "Мрія".
  • 21 травня Міноборони повідомило, що за три дні зареєструвалося 1 млн людей, свої дані оновили – 700 000. Крім України найбільше реєстрацій фіксують у Польщі, Німеччині та Канаді.
  • Міноборони наразі готує оновлення "Резерв+". Це – направлення на ВЛК і електронний військово-обліковий документ.
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