Розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у 3,4 млн гривень, – Міноборони

Фінансували її за кошти благодійного фонду

Розробка застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.

За її словами, розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн з ПДВ.

"Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте", – зазначила додала заступниця міністра.

Вона також розповіла, що над застосунком працювало кілька команд – внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС.