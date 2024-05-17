Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів

Через нього можна буде оновити свої облікові дані.

Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+", призначений для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Як пояснили у пресслужбі відомства, з 18 травня усі військовозобов'язані віком 18-60 років упродовж 60 днів (до 16 липня включно), повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Зробити це можна буде, зокрема, через застосунок "Резерв+". Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. "Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе", - повідомили у Міноборони.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з’явиться QR-код. Відсканувавши його відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

У Міноборони наголосили - під час оновлення даних направлення на ВЛК видавати не будуть. Його можуть виписати у разі потреби згодом.