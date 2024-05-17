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Нічні обстріли росіян призвели до відключення світла в 7 областях, - Міненерго

Тривають роботи з підключення споживачів.

Нічні обстріли росіян призвели до відключення світла в 7 областях, - Міненерго
Фото: pixabay

Через обстріли російських окупантів у ніч на п'ятницю знеструмлювали споживачів у семи областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зокрема, пошкоджено енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області, внаслідок чого без світла на кілька годин залишалися майже тисяча споживачів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено електрообладнання в Куп'янську та селищі Борова на Харківщині. Там тривають роботи з підключення споживачів.

У Донецькій області минулої доби було знеструмлено 2,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах.

Унаслідок артобстрілу з боку російського кордону знеструмлювалися 183 абоненти в трьох населених пунктах Сумської області. До ранку через бойові дії залишаються знеструмленими понад 6 тис. абонентів у 87 населених пунктах.

Крім того, без світла - 48,9 тис. абонентів у 109 населених пунктах Донецької області, 32,8 тис. точок обліку - на Харківщині, у Херсоні - майже 3 тис. точок обліку, а в області - 25,8 тис. точок обліку в 45 населених пунктах. У Чернігівській області без електрики - 1501 абонент у 27 населених пунктах.

Водночас енергетикам за останню добу вдалося відновити електропостачання, зокрема, 2 тис. абонентів у 14 населених пунктах Донецької області та 3,2 тис. сімей на прифронтових територіях Запорізької області.

З технологічних причин на ранок залишаються відключеними понад 1,1 тис. точок обліку на Одещиині.

Падіння уламків російського дрона призвело до пошкодження обладнання одного з енергетичних об'єктів на Вінниччині та відключення світла понад 23 тис. абонентів у 4 населених пунктах. Більшість із них за кілька годин були заживлені.

У Сумській області з технологічних причин короткостроково вимикали високовольтну повітряну лінію, унаслідок чого знеструмлювали підприємство теплогенерації, побутових споживачів у Сумах, об'єкти залізниці, а в Харкові відключали понад 182 тис. побутових споживачів, метрополітен, тепломережі та очисні споруди.

Станом на ранок п'ятниці, переважно через бойові дії залишалися без світла 427 населених пунктів.

Як повідомлялося, ввечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго".

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