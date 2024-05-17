Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист

Його повинні одержати навіть ті, хто мають право на виїзд за кордон. Прикордонники зчитуватимуть документ спеціальними приладами, отримуючи доступ до особової справи військовозобов'язаного.

Усі військовозобов’язані, навіть ті, хто мають право виїзду за кордон, повинні отримати у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військово-обліковий документ з VIN-кодом.

Про це LB.ua розповів адвокат юридичної компанії “Міллер” Андрій Новак.

Юрист наголосив, що VIN-код має бути на військово-обліковому документі вже зараз.

Згідно зі законом про мобілізацію, документ потрібно пред’являти на вимогу представників ТЦК та СП, а також на вимогу поліцейських. Вони після 18 травня отримають право доставляти у терцентр осіб, які не мають документів чи містяться у “базі ухилянтів” (Єдиний реєстр військовозобов'язаних).

Окрім того, з 18 травня усі військовозобов'язані від 18 до 60 років повинні протягом 60 днів оновити персональні дані у ТЦК, ЦНАПі чи через електронний кабінет.

Відтак навіть ті, хто має право на виїзд, повинні одержати військово-обліковий документ з VIN-кодом. VIN-код прикордонники зчитують спеціальними приладами, отримуючи таким чином доступ до особової справи військовозобов'язаного в електронній формі.

Адвокат підкреслив, що раніше право виїзду за кордон для окремих категорій чоловіків ніяк не кореспондувалося з поновленням військово-облікових документів. “Тепер же, якщо хочеш за кордон, то онови дані. Маєш відстрочку ‒ ми тобі її дамо, але йди до ТЦК підтвердити таке право”, ‒ наголосив Андрій Новак.

Наразі незрозуміло, як працюватиме електронний кабінет і чи вдасться отримати через нього оновлені документи з VIN-кодом. “Електронний кабінет не замінює повноцінного обліку. Через нього можна буде надати дані про себе, місце проживання, місце роботи й наявні проблеми зі здоров’ям. Але це не скасовує необхідності пройти ВЛК. Для цього треба фізично з'явитися у ТЦК та СП (під час ВС проходження ВЛК щорічне, у мирний час ‒ що п'ять років)”, ‒ підкреслив адвокат.