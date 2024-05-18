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За добу російська армія втратила понад 1200 окупантів, 13 танків і ще один літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 491 080 осіб.

За добу російська армія втратила понад 1200 окупантів, 13 танків і ще один літак
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Сили оборони за добу знищили 1210 російських окупантів, один ворожий літак, 43 ББМ та 13 танків. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 491 080 осіб.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 491080 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7560 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од,
  • артилерійських систем – 12639 (+36) од,
  • РСЗВ – 1071 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 801 (+1) од,
  • літаків – 354 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2203 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2075 (+6)

Дані уточнюються.

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