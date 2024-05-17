Українські захисники збили над трьома областями декілька ракет і дронів

Збивали ворожі цілі над Одещиною, Херсонщиною і Кіровоградщиною.

Протягом 17 травня російські окупанти атакували Одещину ракетами і безпілотниками.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Зокрема, ворог використав три балістичні ракети імовірно "Іскандер-М" і три керовані авіаційні ракети Х-59, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

ППО на південному напрямку знищила: