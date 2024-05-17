Українські захисники збили над трьома областями декілька ракет і дронів

Протягом 17 травня російські окупанти атакували Одещину ракетами і безпілотниками.
Про це повідомило повітряне командування "Південь".
Зокрема, ворог використав три балістичні ракети імовірно "Іскандер-М" і три керовані авіаційні ракети Х-59, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.
ППО на південному напрямку знищила:
- три керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
- два розвідувальні БпЛА ZALA, ударний "Ланцет" та один БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
- один БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.