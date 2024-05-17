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Українські захисники збили над трьома областями декілька ракет і дронів

Збивали ворожі цілі над Одещиною, Херсонщиною і Кіровоградщиною.

Українські захисники збили над трьома областями декілька ракет і дронів
російський БпЛА ZALA 421-16E2, фото ілюстративне
Фото: скриншот відео

Протягом 17 травня російські окупанти атакували Одещину ракетами і безпілотниками.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Зокрема, ворог використав три балістичні ракети імовірно "Іскандер-М" і три керовані авіаційні ракети Х-59, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

ППО на південному напрямку знищила:

  • три керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
  • два розвідувальні БпЛА ZALA, ударний "Ланцет" та один БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
  • один БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.
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